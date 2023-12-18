В России начались продажи внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel с антиблокировочной системой тормозов (ABS) и двигателями, отвечающими экологическому классу «Евро-5». Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

О том, что «АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel с ABS и двигателями «Евро-5», стало известно 1 декабря. Перед возобновлением производства внедорожники с моторами «Евро-5» и ABS прошли необходимые серии испытаний, включая горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и работу в условиях различных температур.

Калибровки и блоки управления двигателей под стандарт «Евро-5» разработаны в России.