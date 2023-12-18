Стали известны автомобили, которые закупят тюменские чиновники

Чиновники из Тобольска Тюменской области потратят почти 7 млн рублей на покупку трех белых кроссоверов «Москвич 3». Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

© Южный автомобиль

Согласно условиям, требуется поставить исправные автомобили с гарантийным сроком 3 года или 100 000 километров пробега. Также в оснащение машин должны входить климат-контроль, пять посадочных мест, датчики парковки, электронные ассистенты водителя. Также вместе с машиной необходимо предоставить комплект зимних шин.