Стали известны автомобили, которые закупят тюменские чиновники

Тюменские чиновники нашли 6,9 млн рублей на покупку кроссоверов «Москвич 3»
Чиновники из Тобольска Тюменской области потратят почти 7 млн рублей на покупку трех белых кроссоверов «Москвич 3». Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Согласно условиям, требуется поставить исправные автомобили с гарантийным сроком 3 года или 100 000 километров пробега. Также в оснащение машин должны входить климат-контроль, пять посадочных мест, датчики парковки, электронные ассистенты водителя. Также вместе с машиной необходимо предоставить комплект зимних шин.
Сумма, которую готовы потратить чиновники на три автомобиля, составляет 6,9 млн рублей. Исходя из того, что автомобиль должен быть отечественным, под указанное описание подходит кроссовер «Москвич 3». Машина оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который может работать в паре с механикой или вариатором.