Китай удерживает более трети мирового авторынка

Китайский авторынок поставил новый рекорд: в ноябре на нём было продано 2 935 000 автомобилей - прирост более чем на четверть в годовом выражении. Таким образом этот регион занял более трети мирового рынка, пишет "Автостат" со ссылкой на LMC Automotive.

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Отмечается, что в Китае впервые в истории количество проданных машин на новых источниках энергии превысило миллион и составило 1 030 000 машин. Основным двигателем спроса называется ценовая политика - автопроизводители и дилеры предлагают большие скидки на покупку таких авто.

В США в ноябре было реализовано 1 277 000 автомобилей, что почти на 9% больше, чем годом ранее. Чуть меньше объёмы в странах Западной Европы: 1 105 000 авто (+5,5%). В Восточной Европе рост более значительный - плюс 37,6%, тираж составил 359,1 тысяча автомобилей. Главный драйвер региона - Россия.