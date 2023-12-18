В России начали выпускать антивандальные зарядки для электрокаров

Выпуск зарядок «Фора» нового поколения начался на «Государственном Рязанском приборном завод» (Касимовский приборный завод, принадлежит Ростеху), инвестиции в проект составили 400 миллионов рублей. «Фора» — это настенная станция с переменным током, у которой есть и уличная антивандальная версия.

«Фора» предназначена для зарядки одного электромобиля за восемь часов либо за 30-90 минут постоянным током. А для мегаполисов будут выпускать ультрабыстрые зарядные станции, на которых можно будет заряжать электробусы и электрический грузовой транспорт за 24 минуты.

Срок службы зарядной станции рязанской сборки — 10 лет. Она может работать при температуре от -30 градусов по Цельсию до +45 градусов. Корпус уличной версии защищен от вандалов, а сама станция оснащена блокировкой от несанкционированного доступа. Есть системы принудительной вентиляции и пожаротушения, защита от импульсных перенапряжений, грозозащита, контроль целостности изоляции и блокировка кабеля в режиме «зарядка» с помощью электромагнитного замка.

Также предусмотрена возможность удаленного мониторинга и управления сетью станций — с помощью этого можно контролировать устройства в режиме реального времени, собирать и анализировать статистику работы, отключать в автоматическом или ручном режиме. Для зарядки легковых электромобилей предусмотрена онлайн-идентификация пользователя с помощью карты радиочастотной идентификации (RFID) или мобильного приложения.

Зарядные станции Касимовского приборного завода появятся на парковках в 40 городах, а также вдоль трасс М-4 «Дон» и строящейся М-12 «Россия».