Удлиненную Lada Aura получат не только чиновники
АвтоВАЗ планирует вывести удлиненную Vesta на рынок для свободной продажи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу АвтоВАЗа Максима Соколова. Примерная стоимость автомобиля была озвучена летом — 25 тысяч долларов, что равно почти 2,3 миллиона рублей по сегодняшнему курсу. Однако Соколов уточнял, что итоговая цена седана может оказаться и выше.
«Конечно, в том числе и на, условно говоря, частный сектор мы тоже планируем, что она будет поставляться. И уверен, что своих покупателей найдет», — сказал глава АвтоВАЗа.
Он отметил, что среди федеральных и региональных чиновников на Lada Vesta Aura уже большой спрос: заказчики готовы приобрести бизнес-седаны даже из опытной партии.
Lada Aura — это версия Vesta NG с удлиненной на 25 сантиметров колесной базой. Увеличение общей длины дало больше места в салоне, особенно в области ног пассажиров второго ряда. Задний диван седана обит кожей, улучшена шумоизоляция и перенастроена подвеска.
Под капотом у Aura находится 1,8-литровый «вазовский» двигатель мощностью 122 лошадиные силы, работающий в паре с китайским вариатором.
Производство Vesta с салоном повышенной комфортности планируется начать в 2024 году. Объем производства пока неизвестен. На летней премьере прототипа седана отмечалось, что машина понравилась чиновникам, которых президент Владимир Путин поручил пересадить на отечественные машины.