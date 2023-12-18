Перечислены самые частые причины штрафов водителям в 2023 году

В 2023 году самой частой причиной получения штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) стало превышение скорости. Это следует из данных опроса, проведенного Группой «Ренессанс страхование» и платформой для продажи и сервисом онлайн-проверки автомобилей «Автотека», пишут «Известия».

За превышение скорости штрафовали 33 процента россиян, за несоблюдение правил парковки — 7 процентов, за разговор по телефону во время вождения — 4 процента. Более половины российских автомобилистов (58 процентов) уверены, что количество правонарушений на дорогах страны увеличилось.

При этом 86 процентов респондентов относят себя к идеальным водителям — среди них чаще всего встречаются молодые водители в возрасте 18-24 лет.

«Доля аккуратных водителей — без обращений по страховым случаям — за год увеличилась на 4 процента. При этом самой частой причиной ДТП стали столкновение с другими автомобилями (63 процента), наезды на препятствия, животных, людей (27) и повреждения посторонними предметами при движении (9)», — сообщил вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

В опросе приняли участие десять тысяч респондентов в возрасте от 18 лет, которые проживают в городах-миллионниках. Специалисты проводили исследование с помощью онлайн-анкетирования в ноябре 2023 года.