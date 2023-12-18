За 11 месяцев 2023 года в России было реализовано 5,3 млн автомобилей с пробегом, что на 19,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В ноябре россияне купили 458,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 6,3% меньше, чем месяцем ранее, и на 0,5% ниже результата ноября прошлого года.

Самыми продаваемыми стали автомобили марки Lada, в последний осенний месяц было куплено 111,1 тыс. таких подержанных машин. Второе место в марочном рейтинге заняла Toyota (50,4 тыс. шт.). Далее следуют Kia и Hyundai (24,7 тыс. и 24,2 тыс. шт. соответственно), пятерку замыкает Nissan (22,7 тыс. шт.). В десятке также расположились Volkswagen, Chevrolet, Renault, Ford и Honda.