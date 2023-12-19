Представлен венгерский рестомод KAMM 912c Carbon массой 699 кг за 400 000 евро

Компания KAMManufaktur из Будапешта представила доработанную версию своего рестомода KAMM 912c, сделанного на базе купе Porsche 912 из 60-х годов прошлого века. Новая версия имеет полностью углепластиковый кузов и более мощный двигатель.

© Колеса.ру

KAMManufaktur — молодая, но амбициозная мастерская Миклоша Казмера: на рынке высокотехнологичного рестомодинга она новичок, но уже добилась признания в кругу ценителей этого жанра тюнинга. Секрет успеха KAMManufaktur — высокий профессионализм мастеров, стремление сделать машину максимально лёгкой и нетипичный объект тюнинга — Porsche 912, а не куда более раскрученная родственная модель Porsche 911.

Porsche 912 появился на свет в 1965 году как более доступная, бюджетная версия Porsche 911 с 90-сильным 1,6-литровым 4-цилиндровым «оппозитником» от Porsche 356. По сути, Porsche 912 стал заменой Porsche 356 и ознаменовал появление в линейке Porsche младшего семейства спорткаров — сегодня эту нишу занимает Porsche 718. Рестомод от венгерских мастеров на базе Porsche 912 получил имя KAMM 912c, он был анонсирован в прошлом году и полностью рассекречен минувшим летом, а теперь подоспела облегчённая версия с приставкой Carbon.

Для изготовления KAMM 912c требуется донорский Porsche 912, выпущенный в период с 1965 по 1969 год. Донорскую машину может найти сама компания KAMManufaktur либо взять в работу имеющийся у клиента экземпляр, при этом надо понимать, что от донора в итоге мало что останется, а точнее — только отреставрированный и усиленный остов кузова, все остальные комплектующие будут полностью новыми.

Стандартный KAMM 912c стоит 360 000 евро (стоимость донорской машины включена) и имеет комбинированную обшивку кузова из стали и углепластика, окна выполнены из поликарбоната Lexan, весит такой рестомод 750 кг.

У версии KAMM 912c Carbon за 400 000 евро (стоимость донорской машины включена) вся обшивка выполнена из углепластика, в том числе ободки фар, «клыки» заднего бампера и зеркала заднего вида, металлической остаётся только часть фурнитуры. В сочетании с углепластиковыми колёсами полностью новая обшивка позволила снизить массу автомобиля до сенсационных 699 кг, что более чем на 300 кг меньше массы исходного стокового Porsche 912. Максимально облегчённый швейцарский рестомод Sportec Sub1000 массой 990 кг на базе классического Porsche 911 кажется на фоне KAMM 912c Carbon настоящим тяжеловесом.

В привязке к премьере KAMM 912c Carbon венгерская компания анонсировала расширение палитры отделочных материалов и аксессуаров для своего рестомода, а также более мощный двигатель, но пока не раскрыла детали. Стандартный KAMM 912c оснащается 2,0-литровым 4-цилиндровым «оппозитником» JPS 616 с воздушным охлаждением от швейцарской компании JPS Aircooled (она занимается выпуском реплик классических моторов Porsche). KAMManufaktur снабжает швейцарский мотор собственной системой электронного впрыска топлива, выпускной системой из титана и углепластиковым кожухом охлаждения. Максимальная отдача двигателя — 190 л.с. и 228 Нм, вся мощность передаётся на задние колёса через модифицированную 5-ступенчатую механическую коробку передач Porsche и самоблокирующийся дифференциал ZF. В шасси установлены регулируемые адаптивные амортизаторы TracTive и мощные вентилируемые дисковые тормоза AP Racing.