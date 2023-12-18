В России началась тестовая сборка кроссоверов Haval M6

Российский завод Haval в Тульской области начал тестовую сборку кроссоверов Haval M6, однако о старте серийного производства говорить преждевременно. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании «Хавейл Мотор Рус».

Сейчас на заводе выпускаются компактный кроссовер Haval Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, кроссовер Dargo и рамный внедорожник H9.

Продажи M6 в России начались летом 2023 года. Сейчас автомобиль поставляют из Китая с 1,5-литровым двигателем мощностью 143 л.с., который работает с механической или роботизированной коробкой передач.