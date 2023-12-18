"Соллерс" нашел способ сделать пикап Sollers ST6 на 100 тысяч рублей доступнее

Компания "Соллерс" начала продажи новой модификации пикапа ST6 - с бензиновым двигателем. Благодаря новому силовому агрегату модель стала доступнее на 100 000 рублей по сравнению с автомобилем в аналогичных комплектациях, но с дизельным мотором.

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Sollers ST6 получил турбированный бензиновый двигатель объёмом 2.0 литра. Его отдача составляет 176 л.с. и 290 Нм. Он агрегатируется 6-ступенчатой МКПП и предлагается с системой полного привода.

В базовой версии Base пикап Sollers ST6 с бензиновым мотором стоит 2 400 000 рублей. В список оснащения входят: литые 17-дюймовые диски, тканевый салон, подогрев передних сидений и наружных зеркал, аудиосистема с FM-приёмником и поддержкой MP3 и Bluetooth, кондиционер, передние подушки безопасности, задние парктроники, система контроля давления в шинах, круиз-контроль, ABS, ESP, система помощи при старте в гору.