В России выросли продажи автомобилей с необычным окрасом

«Представительницы слабого пола предпочитают яркую цветовую гамму, поэтому выбирают красные, синие или желтые автомобили. В 2023 году автомобили с необычным окрасом покупали чаще, чем несколько лет назад, так как количество женщин-автомобилистов постепенно возрастает», — рассказала она.