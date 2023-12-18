На Военно-Грузинской дороге образовалась очередь из более тысячи автомобилей

На границе России и Грузии в очереди находятся более 1,1 тыс. автомобилей. Об этом сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев на аппаратном совещании в правительстве республики, передает «Интерфакс».

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Как отметил Томаев, обстановка на дорогах Северной Осетии контролируется дорожными службами. На утро 18 декабря Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузных автотранспортных средств, отметил он.

«Скопление автотранспорта (...) составляет 1 тыс. 150 единиц, из которых 744 находятся на стоянках», — сказал Томаев, подчеркнув, что водителям и пассажирам оказывается необходимая помощь.

Движение грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге было приостановлено с 16:30 мск 17 декабря из-за непогоды.