Названы самые узнаваемые россиянами китайские автобренды

Chery и Haval оказались самыми узнаваемыми у россиян китайскими автомобильными брендами. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», которое провело опрос среди 3 тыс. автовладельцев.

Так, участникам опроса показывали логотипы с названиями автомобильных марок с просьбой отметить те, с которыми были знакомы. 88,2% респондентов оказались знакомы с Chery, второе место занял Haval (82,2%), тройку лидеров дополнил Geely (76,5%). Примерно каждый второй российский автовладелец знаком с Great Wall (54,9%) и FAW (44,2%). Далее в рейтинге расположились JAC и Exeed (40,8% и 40% соответственно).

Почти каждый третий опрошенный знает бренд Changan (35,1%), каждый пятый — Omoda (20%), а каждый шестой — Dongfeng (16,7%), занявший десятое место в рейтинге. На 11-м месте в списке оказался бренд Voyah c показателем 4,4%. Отмечается, что 4,2% участников опроса не смогли узнать ни один из китайских брендов.