Новые подробности про электрический Lada e-Largus

Для новой электрической модели АвтоВАЗа предусмотрены две батареи на выбор, их выпускает компания «Системы автономной энергии» (САЭ), входящая в состав ГК «Итэлма». Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на САЭ, аккумуляторы разработаны и произведены в России, система управления и термостатирования тоже отечественная. Это делает Lada e-Largus первым российским электромобилем с настолько глубоко локализированной батареей.

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Lada e-Largus будет доступен с батареями емкостью 61 и 45,7 киловатт-часа. Первая имеет двойную конструкцию и устанавливается там, где у обычного Lada Largus с ДВС располагается бензобак, а также под капотом. Второй вариант, облегченный, представлен одной батареей, которая размещена в задней части автомобиля. «Батареи САЭ оборудованы современной системой контроля и управления (BMS) собственной разработки и производства, включая программное обеспечение», — рассказали представители компании.

По словам представителя САЭ, на одном заряде батареи e-Largus будет проезжать 390 километров по стандарту NEDC — это устаревший лабораторный цикл, который отличается от показателей реальной эксплуатации в 1,4—1,5 раза. То есть по факту можно рассчитывать на 260—280 километров автономного пробега. «Исходя из этого можно предположить страну-изготовителя единственного зарубежного элемента батареи от САЭ, аккумуляторной ячейки (вероятно, речь о Китае), — пишет «Российская газета». — В планах компании локализовать его в ближайшие два года. Прототипы уже существуют».