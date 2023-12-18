Автомобили Lada подорожали на 14% за год

У «АвтоВАЗа» осталось четыре модели Lada дешевле 1 млн рублей. Об этом свидетельствует данные портала «Лада.Онлайн», который сравнил нынешние цены на автомобили Lada с теми, что действовали в январе 2023 года.

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Так, сейчас россияне с бюджетом меньше 1 млн рублей на первичном рынке могут приобрести только классический внедорожник Lada Niva Legend, седан и лифтбэк Granta, а также Granta Cross. При этом в январе текущего года минимальная цена ниже 1 млн рублей была также у седана и лифтбэка Granta Drive Active, а также у Niva Travel. В течение года эти машины стали дороже.