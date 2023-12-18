«В настоящее время «АвтоВАЗ» не производит автомобили, которые можно было бы использовать в такси. Так как работа в этих службах предусматривает особую ответственность, в том числе перед пассажирами, я бы запретил эксплуатацию в такси машин, в которых нет как минимум двух передних подушек безопасности. Еще нужны боковые шторки, ABS и системы стабилизации ESP. Это необходимо, чтобы снизить риск летального исхода в ДТП с участием такси и уменьшить уровень социального риска, что предусмотрено нацпроектом «Безопасные качественные дороги», — сказал Шапарин.