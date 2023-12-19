Дорогу в село Зюзя отремонтируют в рамках нацпроекта БКД, рабочие приступят к реконструкции уже в 2024 году

По данным пресс-службы регионального правительства, финансирование работ на трассе «Барабинск — Зюзя — Квашнино» предусмотрено бюджетом нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Известно, что длина путепровода составляет 11,5 км. В следующем году рабочим предстоит привести до нормативного состояния три км дороги. Начнут с участка, где состояние дорожного полотна не отвечает требованиям безопасного и комфортного вождения транспортного средства.

Напомним, что трасса «Барабинск — Зюзя — Квашнино» ведет к федеральной дороге Р-254 «Иртыш» и связывает с ней десятки населенных пунктов области. Используют ее и для логистики товаров первой необходимости, а также для того, чтобы добраться до турбазы на берегах озера Чаны.

Чиновники уточнили, что проектная и рабочая документации для капремонта дороги уже готовы и получили одобрение со стороны специалистов Госэкспертизы. В настоящее время ТУАД начал поиск потенциального подрядчика.