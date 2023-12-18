Отвертки и мыло вместо iPhone: почему ряду пользователей маркетплейса пришли не те товары?

Ряд покупателей из разных городов России получили мыло и отвертки вместо заказанных на «Мегамаркете» iPhone. 62 покупателя предоставили всю необходимую информацию и доказали обман с помощью фото- и видеоматериалов. Маркетплейс заявил, что уже проверяет четырех продавцов на предмет товарного соответствия. Также площадка изучает все логистические этапы на пути заказов и заявляет, что всем пострадавшим будет осуществлен полный возврат средств и бонусов. Деньги на счет или карту поступят в срок от двух до десяти дней — в зависимости от банка-эмитента, бонусы — в срок до 48 часов, добавили в «Мегамаркете».

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Вариантов, кто может быть виновен в подмене смартфонов, много. Как сообщил Business FM Лео Шевченко, эксперт по маркетплейсам, на протяжении движения товара в упаковке от продавца к покупателю склады и распредцентры только фиксируют штрихкоды и визуально проверяют коробки на примерное соответствие заявленному товару. Вскрыть упакованную технику они не имеют права. Затем товар передается водителям, курьерам, в пункты выдачи заказов (ПВЗ). Этим пользуются как недобросовестные продавцы, вкладывающие более дешевый и менее качественный товар вместо дорогого, так и мошенники, работающие на складах и в ПВЗ. Есть и покупательский терроризм, когда в момент примерки товара покупатель подменяет новую вещь старой и делает возврат.

Лео Шевченко эксперт по маркетплейсам «Я однажды попробовал устроиться в компанию, которая занимается отправкой товаров, и посмотрел, как происходит весь путь. Получается, я приезжаю, мне передается коробка с товарами, которую я никаким образом не принимаю, не смотрю, какие там товары, мне это просто дается. И я эту коробку развожу по разным ПВЗ. Привожу эту коробку с двумя-тремя товарами в ПВЗ, они у меня принимают коробку, там тоже нет никакой проверки. Что за содержимое и какое оно? Оно бракованное или не бракованное? Подделка ли, целое ли? Нет ни на каком из этапов проверки. Видимо, поэтому происходят такие подмены, и это может быть на любом из этапов. Хотелось бы ужесточения регламентов. Понятно, что это приведет к увеличению бизнес-процессов, что это будет с точки зрения проверки маркетплейсов, наверное, дороже, но это поможет».

Кто несет ответственность перед покупателем за шило и мыло вместо iPhone? Рассуждает старший бизнес-аналитик Moneyplace Роман Мосолов:

Роман Мосолов старший бизнес-аналитик Moneyplace «Маркетплейс может фигурировать как продавец, маркейтплейсы сами торгуют на своих маркетплейсах. Если же маркетплейс не является поставщиком, продавцом данного товара, нужно опираться на публичные оферты самого маркетплейса. Но я думаю, в публичной оферте они стараются обезопасить себя от этого максимально».

О том, сколько в итоге составил ущерб от действий мошенников, площадка не сообщает. Но, к примеру, на ее главной странице рекламируется iPhone 15 Pro Max за 192 тысячи рублей. А продажи дорогостоящей техники в преддверии праздников кратно возрастают.

Неизвестно, кстати, есть ли среди получателей мыла и отверток не сумевшие доказать факт подлога соответствующими фото и видео. Эксперты говорят: при дорогостоящих заказах правильно все же получать и вскрывать их в пунктах выдачи, где есть стационарные видеокамеры и свидетели.

Несколько дней назад в редакцию Business FM пришло письмо, в котором автор тоже жаловался на массовую подмену дорогих товаров на «Мегамаркете». По его словам, при этом пострадали и покупатели, и продавцы, оставшиеся и без товара, и без денег за него. Но подтвердить или опровергнуть эту информацию редакция не может: связаться с автором письма не удалось. Надеемся, что это не связано с тем, что из-за мыла и отвертки он теперь остался без связи.