Найден прототип электрокара Amber от "Автотора". Дизайн будет другим

Канал "Автопоток" опубликовал фотографию тестового прототипа электрокара разработки "Автотора". Он будет называться Amber и поступит в производство в 2024 году.

"Амбер" - автомобиль класса L7 (тяжёлые квадрициклы) с каркасно-панельной конструкцией. Несущая конструкция образована из труб, панели изготовлены из композитов. Разработкой занимается МАМИ и МГИУ, которые ведут работы по адаптации "Амбера" под использование ДВС.

Предсерийный прототип уже готов, его фото опубликовал источник. Отмечается, что дизайн товарной машины будет другим. В 2024 году будет выпущено только 5 образцов электрокара, а серийный выпуск может начаться в 2025-м.

Ранее сообщалось, что отличительной чертой проекта Amber является 100-процентная локализация на мощностях строящегося калининградского кластера - отсюда, видимо, и такие сроки запуска.