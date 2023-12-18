В Египте начнут производить российские электрокары

Компания из подмосковного Дмитрова уже заключила договор о сотрудничестве с крупным египетским девелопером GV investment, пишет «Автопоток» в Telegram. Согласно договору, в пригороде Каира наладят производство электромобильчиков гольф-класса. Собирать машины «Конкордии» на начальном этапе будут из российских комплектующих, а потом до 60 процентов из них заменят местными.

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Сборку электромобилей «Конкордии» освоят в строящейся особой экономической зоне Тарбул-сити неподалеку от Каира. Предприятие под названием «Конкордия-Египет» будет выпускать маломощные «батарейные» машинки на платформах Урбис и Апис, а также «умную» уличную мебель с солнечными панелями. На старте будут собирать по 700 электрокаров в год, а в течение четырех лет объем хотят нарастить до пяти тысяч штук.

Автопоток / Telegram

Конкордия Урбис — гольфкар на российском шасси с кузовом из стеклопластика, который выпускается в формате от двух до восьми мест. В «базе» у него 14-дюймовые колесные диски, бортовой компьютер с тачскрином, фары ближнего и дальнего света, USB-порт и двухточечные ремни безопасности.

Конкордияэлектро.рф

За доплату можно добавить тент, «теплый» пакет и аудиосистему, диодную подсветку, парктроник и лифт подвески. Бесщеточный моторчик разгоняет Урбис до 25 километров в час максимум, а запас хода составляет от 50 до 100 километров в зависимости от времени года.

Урбис, к слову, продается на маркетплейсах: на «Озоне» четырехместный вариант предлагают за 1,8 миллиона рублей, а шестиместный — за 1,9 миллиона.

Апис «Конкордия» называет коммунальным электрическим минитрактором. У него металлическая рама, корпус из ламинированной фанеры и мотор помощнее, позволяющий развить скорость в 35 километров в час. Запас хода — от 60 до 120 километров; в оснащение входят баки для воды, катушка для полива и щетки для пыли, а опционально предлагаются камера заднего вида, обогрев салона, кондиционер, пескоразбрасыватель и косилка. Батарея заряжается за шесть-восемь часов, но предусмотрена ее «горячая» замена за 15 минут.