Revo Zero Energy: водородный кроссовер из США с запасом хода более 1100 км

Американский стартап Revo Zero Corporation со штаб-квартирой в городе Херндон (штат Вирджиния) начал принимать предзаказы на свою дебютную модель — трёхрядный кроссовер Energy, оснащённый водродно-электрической силовой установкой.

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Основанная в 2020 году группой американских предпринимателей компания Revo Zero Corporation мечтает сделать бизнес на развитии водородной энергетики в приложении к наземному и воздушному транспорту. Revo Zero собирается строить собственную сеть водородных заправок для машин на дорогах и для самолётов в аэропортах, а также планирует выпускать собственную линейку водородно-электрических автомобилей.

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Идея состоит в том, чтобы совместить в одном, так сказать, флаконе преимущества водородного и батарейного электромобиля. Основатели Revo Zero прекрасно понимают, что чисто водородные автомобили при нынешней очень слабо развитой сети водородных заправок пользоваться спросом не будут, что доказывает, например, провал на рынке водородного седана Toyota Mirai. Однако, если дополнить водородную силовую установку достаточно ёмкой батареей, то у потребителя всегда будет выбор: можно зарядить машину электричеством от внешнего источника либо выработать его на борту из водорода с помощью электрохимического генератора.

Revo Zero называет свою силовую установку pFC (plug-in Fuel Cell) и считает её уникальным решением, хотя например Renault и Stellantis уже запустили в мелкосерийное производство коммерческие фургоны с силовыми установками такого же типа. Главная проблема таких силовых установок состоит в том, что они занимают много места, ведь помимо плиты батареи и электромоторов нужно найти место для баллонов с водородом и электрохимического генератора.

У кроссовера Revo Zero Energy баллоны располагаются поперечно в районе передней и задней осей автомобиля (спереди — два баллона, сзади — четыре). Электрохимический генератор установлен спереди под капотом. Сколько в конструкции электромоторов и какова их мощность, компания не сообщает. Единственная известная на данный момент характеристика — это комбинированный запас хода с полностью заряженной батареей и с полностью заправленными водородом баллонами, он составляет более 700 миль (1127 км).

Сам кроссовер Revo Zero Energy существуют пока лишь в виде рендеров — это довольно крупная чемоданообразная машина с тремя рядами сидений и посадочной формулой 2+2+2. В каждом ряду установлены индивидуальные ковшеобразные кресла с широким проходом между ними. Крыша — полностью прозрачная. Центральных стоек кузова нет, боковые двери — сдвижного типа. В отделке салона можно разглядеть дерево и углепластик. Передняя панель Т-образного типа выглядит довольно массивной. Обод сплюснутого руля, судя по картинкам, перекрывает нижнюю часть приборного экрана.