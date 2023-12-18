Появились подробности запуска российских электромобилей Amber

К серийному выпуску российских электромобилей Amber приступят в 2025 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Автопоток».

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Летом стало известно о том, что калининградский концерн «Автотор» на Балтийском шоссе построит литейно-механический завод. Именно на нем наладят выпуск новых моделей Amber. Подчеркивается, что машину класса L7 (тяжелые квадрициклы/вуатюретки) разработал Мосполитех (МАМИ + МГИУ).

Конструкция является каркасно-панельной, говорится в публикации. Предсерийный прототип уже подготовили. В следующем году планируют собрать 5 образцов.

T.me/autopotoknews

В октябре стало известно, что калининградским автоконцерном был запатентован графический логотип для двух торговых марок — «Амбер Авто» и «Автотор Амбер».