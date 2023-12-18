Появились подробности запуска российских электромобилей Amber
К серийному выпуску российских электромобилей Amber приступят в 2025 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Автопоток».
Летом стало известно о том, что калининградский концерн «Автотор» на Балтийском шоссе построит литейно-механический завод. Именно на нем наладят выпуск новых моделей Amber. Подчеркивается, что машину класса L7 (тяжелые квадрициклы/вуатюретки) разработал Мосполитех (МАМИ + МГИУ).
Конструкция является каркасно-панельной, говорится в публикации. Предсерийный прототип уже подготовили. В следующем году планируют собрать 5 образцов.
В октябре стало известно, что калининградским автоконцерном был запатентован графический логотип для двух торговых марок — «Амбер Авто» и «Автотор Амбер».
Ранее заместитель правительства Калининградской области Дмитрий Кусков заявил, что власти региона ведут переговоры по поводу перевода местных таксопарков на электротягу. Он выразил надежду на то, что в середине следующего года один из таксопарков уже закупит первую очередь транспортных средств на электричестве.