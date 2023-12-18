Китайским журналистам грозит миллионный штраф за слив фотографий Xiaomi SU7

В пересчете по курсу сегодняшнего дня это больше 38 миллионов рублей. Столько придется заплатить китайским СМИ, нарушившим соглашение о неразглашении информации и опубликовавшим неофициальные фотографии новой модели Xiaomi SU7. Но снимки все равно просочились в Сеть, они есть на сайте CarNewsChina. Над созданием первого электромобиля одного из крупнейших китайских производителей смартфонов работали 3,4 тысячи инженеров, а инвестиции в проект составили 10 миллиардов юаней (1,4 миллиарда долларов).

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Xiaomi SU7 представляет собой четырехдверный электрокар со спортивным дизайном, который попытается конкурировать с Porsche Taycan и Tesla Model S за счет более выгодной цены. По габаритам SU7 чуть крупнее Taycan: его длина составляет 4,99 метра при колесной базе в три метра.

CarNewsChina

CarNewsChina

На выбор предложены две силовые установки. Первая — одномоторная с электродвигателем на задней оси, который развивает 300 лошадиных сил, вторая двухмоторная на 673 лошадиные силы. Батареи тоже две. Одна — литий-железо-фосфатная фирмы BYD емкостью 73,6 киловатт-часа, ее хватает на 628-668 километров автономного пробега по циклу CLTC. Вторая — литий-никель-марганец-кобальтовая на 101 киловатт-час, ее разработал CATL. Запас хода топового Xiaomi SU7 составляет 750-800 километров.