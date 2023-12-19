За 30 млн рублей в Новосибирске ищут подрядчика для охраны 10 мостов и тоннеля

В Новосибирске объявили аукцион по поиску подрядчика для охраны десяти мостов и тоннеля. На это из городского бюджета будет выделено 30 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-центре администрации города.

Заказчиком является МКУ «Гормост», который ищет подрядчика для заключения контракта на услуги по охране объектов транспортной инфраструктуры Новосибирска от актов незаконного вмешательства. Отмечается, что контракт будет заключен на год.

Подрядчику необходимо будет охранять следующие объекты в Новосибирске:

Октябрьский мост; Димитровский мост через реку Обь в створе проспекта Димитрова; Бугринский мост; Мост через железнодорожные пути и улицу Большую по улице Энергетиков (ТЭЦ-3); Мост (левый) по улице Фрунзе через Ипподромскую магистраль; Мост ПК 37+46 дамбы Димитровского моста; Мост ПК 38+22 дамбы Димитровского моста; Тоннель по проспекту Димитрова; Мост (правый) по улице Фрунзе через Ипподромскую магистраль; Мост правый через замытое русло реки Каменки; мост левый через замытое русло реки Каменки.

Подрядной организации нужно будет разместить около объектов охранные посты с использованием инженерно0техничсеких систем обеспечения транспортной безопасности, а также контроля доступа и перемещения физических лиц, автомобилей и самоходной техники на мостах.