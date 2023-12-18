Кроссовер Jaecoo J7 получит версию с двухлитровым мотором и AWD

Компания Chery тестирует новую модификацию кроссовера Discovery 06, который в России продаётся под другим брендом - Jaecoo, и называется J7.

© Российская газета

В Китае заметили тестовый прототип Chery Discovery 06, оснащённый двухлитровым бензиновым двигателем и 7-ступенчатым преселективным "роботом". Отдача мотора не сообщается, но двигатели аналогичного объёма на других моделях марки выдают 254 л.с., например, на Tiggo 8 Pro. Также известно, что новый силовой агрегат будет предложен с для версий с системой полного привода.

Прототип кроссовера частично оклеен камуфляжной плёнкой, но масштабных изменений не предвидится.

Jaecoo J7 официально поставляется в Россию. Цена на кроссовер стартует от 3 340 000 рублей за переднеприводный вариант и от 3 610 000 за версию с AWD. Двигатель и коробка передач безальтернативны: 186-сильная турбочетвёрка 1.6 литра и 7-ступенчатый "робот" DCT.