Электрический родстер Porsche 718 Boxter EV заметили во время тестов

Электрический родстер Porsche 718 Boxster EV был замечен во время тестов на Нюрбургринге. Удалось снять даже короткое видео, на котором виден опытный образец нового электромобиля вблизи.

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Несмотря на то что новый электрический родстер появится не раньше, чем через два года, компания уже сейчас проводит ходовые испытания. Ожидается, что электрический Boxster, как Macan, будет работать на новой платформе PPE.

Несмотря на то, что кузов электромобиля все еще покрыт камуфляжем, судя по фотографиям, электрический родстер будет иметь эффектный внешний вид и производительность своего предшественника.

В прошлом месяце автопроизводитель начал подготовку своего завода в Цуффенхаузен, чтобы освободить место для электрических моделей Macan и Boxster. Сборка электродвигателей для Macan также начнется на заводе двигателей в том же городе.