Электрический родстер Porsche 718 Boxter EV заметили во время тестов
Электрический родстер Porsche 718 Boxster EV был замечен во время тестов на Нюрбургринге. Удалось снять даже короткое видео, на котором виден опытный образец нового электромобиля вблизи.
Несмотря на то что новый электрический родстер появится не раньше, чем через два года, компания уже сейчас проводит ходовые испытания. Ожидается, что электрический Boxster, как Macan, будет работать на новой платформе PPE.
Несмотря на то, что кузов электромобиля все еще покрыт камуфляжем, судя по фотографиям, электрический родстер будет иметь эффектный внешний вид и производительность своего предшественника.
В прошлом месяце автопроизводитель начал подготовку своего завода в Цуффенхаузен, чтобы освободить место для электрических моделей Macan и Boxster. Сборка электродвигателей для Macan также начнется на заводе двигателей в том же городе.
В Porsche опубликовали график выпуска электромобилей во время очередного анонса Macan EV, подтверждая, что следующим будет 718, а за ним электрический Cayenne, вероятно, в 2026 году.