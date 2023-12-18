Chrysler обновит свою единственную модель

Pacifica актуального поколения в строю с середины 2016 года, последний раз она обновлялась в 2020 году, а недавно перешагнула в 2024 модельный год с несколькими незначительными улучшениями. Теперь же на подходе полноценный рестайлинг, сообщает издание Automotive News Canada со ссылкой на генерального директора Chrysler Кристин Фьюэлл. По словам Фьюэлл, это будет «нечто больше и важнее, чем обычное обновление».

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Глава Chrysler не уточнила, когда на рынке появится обновленная Pacifica, отметив лишь, что это произойдет после запуска первой электрической модели марки. Электромобиль действительно уже в разработке. Изначально предполагалось, что это будет серийное воплощение концепта Airflow 2022 года, однако от этого проекта компания отказалась в пользу более современной концепции. Ожидается, что электрокар появится к 2025 году, а рестайлинг Pacifica в этом случае можно ждать в 2026-м или позже.

А до того момента марка Chrysler будет представлена единственной моделью Pacifica, которую производят на заводе в канадском Онтарио. На сегодняшний день Pacifica пользуется устойчивым спросом на североамериканском рынке и является там единственным подзаряжаемым гибридом в классе семейных минивэнов. Недавно Chrysler выпустил 100-тысячную плагин-гибридную Pacifica: она может проехать на одном электричестве около 53 километров, а подзарядить батарею емкостью 16 киловатт-часов можно от бытовой электросети.