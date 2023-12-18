"Автопоток": Great Wall тестирует в России пять новых моделей

Telegram-канал "Автопоток" сообщает, что Great Wall в настоящее время проводит испытательный пробег пяти новых моделей, которые планирует начать продавать в РФ в 2024 году. Большая часть машин планируют собирать на заводе в Туле.

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В пробеге принимают участие новые модели Haval, Wey и один Tank. Выехали в начале декабря из Благовещенска, сейчас едут по европейской части РФ. Финал пробега намечен на конец января, отмечается в канале.

Ранее сегодня стало известно, что Great Wall в 2024 году планирует расширить модельный ряд в России как специальными версиями уже доступных на рынке автомобилей, так и новинками, ранее не представленными в нашей стране.