"Автопоток": Great Wall тестирует в России пять новых моделей
Telegram-канал "Автопоток" сообщает, что Great Wall в настоящее время проводит испытательный пробег пяти новых моделей, которые планирует начать продавать в РФ в 2024 году. Большая часть машин планируют собирать на заводе в Туле.
В пробеге принимают участие новые модели Haval, Wey и один Tank. Выехали в начале декабря из Благовещенска, сейчас едут по европейской части РФ. Финал пробега намечен на конец января, отмечается в канале.
Ранее сегодня стало известно, что Great Wall в 2024 году планирует расширить модельный ряд в России как специальными версиями уже доступных на рынке автомобилей, так и новинками, ранее не представленными в нашей стране.
А в октябре сообщалось, что Great Wall может начать выпуск Haval в Ленинградской области. Там, напомним, расположено несколько крупных автопредприятий: завод Nissan, на котором АвтоВАЗ летом запустил производство Lada X-Cross 5, но всё никак не начнёт продажи, завод Toyota, Hyundai, а также "законсервированный" завод General Motors, выкупленный "Хёндэ".