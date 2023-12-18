Три пикапа от BMW, которые так и не вышли в серийное производство

За всю историю компании BMW было выпущено несколько пикапов, но идея запустить их в производство всегда казалась далекой. Первый пикап на базе кабриолета E30 Представлен в 1986 году как автомобиль, предназначенный для перевозки запчастей по площадке BMW Motorsport, а также, с целью привлечения внимания к первому M3. Пикап был построен на базе кузова кабриолета E30, поэтому у него не было характерных для M3 широких, квадратных крыльев.

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Первая версия была укомплектована четырехцилиндровым двигателем мощностью 192 л.с., но, через некоторое время, его заменил 200-сильный S14 от M3. BMW построила только один такой пикап Frankenstein E30 M3, но он вдохновил других на копирование формулы. Большинство подобных проектов, не использовали кузов кабрио, но сохранили общую форму и идею оригинального пикапа M.

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Пикап E93 BMW M3 Второй официальный пикап BMW - еще один проект на базе M3, на этот раз в качестве базы использовался E93 M3 (также версия кабриолет). Автомобиль был представлен в 2011 году. Пикап грузоподъемностью 450 килограммов, в отличие от пикапа на базе E30, сохранил широкую платформу M3, стандартный двигатель (4-литровый S65 V8) мощностью 420 лошадиных сил.

Уникальный автомобиль прошел длительные испытания на Нордшляйфе Нюрбургринга. BMW выпустила только один E93 M3, как и в случае с пикапом на базе E30, он вдохновил других на воссоздание автомобиля. BMW X7 Пикап Третий и последний проект пикапа BMW, X7 Pick-up, представленный в 2019 году, сильно отличается от двух предшествующих. Вместо того чтобы использовать в качестве базы относительно небольшую 3 Series, BMW решила превратить свой самый большой автомобиль в пикап.

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В отличие от двух предшествующих, Х7 единственный, чей кузов был изменен в соответствии с формой пикапа. В проекте X7 Pick-up также не принимало участие подразделение M. Это была работа 12 профессиональных стажеров BMW, которые работали в подразделениях Concept Vehicle Construction и Model Technology на заводе BMW в Мюнхене. Начав с длинного семиместного внедорожника, команда сохранила два ряда сидений и укомплектовала автомобиль 1,4-метровой кроватью, с возможностью расширения до 2 метров, если опустить заднюю дверь.