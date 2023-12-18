Депутат Буцкая: Госдума обсуждает с "АвтоВАЗом" вопрос семейного автомобиля

«Очень хочется ввести семейный автомобиль. Мы находимся в переговорах с «АвтоВАЗом», потому что семейный автомобиль однозначно должен быть отечественным. Тем более, что у них уже есть большой семиместный автомобиль. Нам осталось рассчитать, каким образом и в какой капитал его можно вложить», - сказала Буцкая.