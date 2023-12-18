SPEEDME назвал две самые безопасные модели Hyundai

Два автомобиля Hyundai , а именно Hyundai Elantra и Tucson 2024 года выпуска, были удостоены высшей награды от Страхового института дорожной безопасности (IIHS) за выдающиеся показатели в области безопасности — оба автомобиля получили награду TOP SAFETY PICK+. Об этом рассказали журналисты издания SPEEDME.RU.

Оба автомобиля соответствуют всем требованиям для получения награды TOP SAFETY PICK+. Elantra оснащена стандартной системой предотвращения лобовых столкновений, которая успешно прошла тесты как в дневные, так и в ночные периоды, а все комплектации имеют фары с высокими оценками. Также стандартная система предотвращения лобовых столкновений в Tucson получила высшие оценки в дневных тестах и повышенные оценки в ночных испытаниях. Различные комплектации предлагают два варианта фар, оба из которых считаются приемлемыми.