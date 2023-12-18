Новый Toyota Prius примет участие в 10-часовой гонке на выносливость в Таиланде

Автопроизводитель выставит на трассу три автомобиля для ROOKIE Racing — ORC ROOKIE GR86 CNF, ORC ROOKIE GR Corolla H2 и PRIUS CNF-HEV GR. В их основу легли модели GR86, Corolla и Prius соответственно.

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Также три автомобиля от команды TOYOTA GAZOO Racing Thailand — Corolla, 86 и Yaris — будут использовать углеродно-нейтральное топливо. Toyota продолжит работать с партнерами в Азии для расширения возможностей в направлении достижения углеродной нейтральности в автоспорте, пишет SPEEDME.RU.