Аналитики назвали предпосылки для роста мировых продаж легковых авто в 2024 году

Это представляет собой увеличение на 2,8% по сравнению с ожидаемыми 86 миллионами в 2023 году, что на 8,9% больше, чем результаты 2022 года. Ожидается рост продаж на важнейших рынках, таких как Европа, США и Китай.

В Европе предсказывается увеличение продаж на 2,9%, достигнув 15,1 миллиона автомобилей в 2024 году, даже несмотря на сокращение государственных субсидий на электромобили и экономические нестабильности. В США ожидается рост продаж на 2% до 15,9 миллиона автомобилей, при этом особенно активно будет развиваться сектор электромобилей. В Китае прогнозируется увеличение продаж на 4,2%, до 26,4 миллионов автомобилей, при этом доля электромобилей среди всех продаж новых авто увеличится до 44%, сообщает ресурс Тарантас Ньюс.