Электромобили загрязняют окружающую среду на 30% меньше, чем авто с ДВС

Это достигается несмотря на значительный экологический ущерб, возникающий в процессе производства электромобилей, особенно из-за загрязнения, связанного с изготовлением аккумуляторов. Исследование показало, что для нейтрализации начального ущерба, электромобиль должен преодолеть расстояние в 90 тыс. км. По мере использования, экологические преимущества электромобилей становятся более заметными. После 200 тыс. км пробега, электромобиль производит около 24,2 тонны CO2, в то время как дизельный автомобиль выделяет примерно 33 тонны CO2, что на 36% больше, отмечает сайт Тарантас Ньюс.

Исследование также отметило экологические преимущества гибридных автомобилей. Ожидается, что гибрид выделит около 24,8 тонны CO2 на протяжении 200 тыс. км, что незначительно больше, чем у электромобиля. Несмотря на то что электрифицированные транспортные средства являются более экологичным вариантом, у них все еще есть потенциал для улучшений. Например, если электромобиль заряжается от ископаемых источников энергии, ему может потребоваться до 160 тыс. км пробега, чтобы стать более экологичным, чем автомобиль на ДВС.