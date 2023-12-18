Компания America’s Most Wanted 4×4 продает Jeep Gladiator мощностью 1000 л.с.

Компания America’s Most Wanted 4x4 предлагает владельцам Jeep Gladiator возможность модернизации их автомобилей с использованием двигателя Hellephant, способного развивать мощность в 1000 лошадиных сил, с необходимой модификацией трансмиссии. Этот двигатель от Mopar Performance является усовершенствованной версией двигателя Hellcat V8, который установлен в самом мощном серийном маслкаре - Dodge Challenger SRT Demon 170. Аналогичная модификация доступна также для модели Wrangler, позволяя владельцам этих внедорожников и пикапов испытать новый уровень мощности.

По информации Центральной Службы Новостей, двигатель AMW 1000 Hellephant - это 7,0-литровый V8 с 3,0-литровым нагнетателем, обеспечивающий максимальный крутящий момент 1288 Нм. Он характеризуется диаметром цилиндра 104,8 мм, ходом поршня 101,6 мм и степенью сжатия 10,9:1. Конструкция включает алюминиевые головки цилиндров, четыре главные крышки на алюминиевом блоке, кованый коленчатый вал, кованые алюминиевые поршни и шатуны из порошкового металла. К двигателю подключается 8-ступенчатая автоматическая коробка передач TrackHawk 8HP95.

Цена этой экстремальной модификации двигателя не была озвучена представителями AMW4x4, но известно, что сам двигатель Hellephant стоит около 28 000 долларов. Компания также предлагает более доступные опции, включая 840-сильный двигатель AMW 840 Demon за 65 495 долларов и 707-сильный двигатель AMW 707 Hellcat за 56 495 долларов.