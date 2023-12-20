Количество вагонов в «Ласточках» увеличат в новогодние праздники

Количество вагонов в «Ласточках» увеличат вдвое в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. Десятивагонный состав будет курсировать между Нижний Новгородом и Москвой, а также между Нижним и Кировом. Согласно расписанию, двойной поезд из Москвы отправится 29 и 30 декабря, а также 8 января в 21:15 с прибытием в Нижний Новгород на следующий день в 01:08. А из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 30 и 31 декабря, а также 9 января в 04:55. Сдвоенные поезда в Киров планируются 29 и 30 декабря, а также 6 и 7 января в 18:00 с прибытием в 22:51. Из города на Вятке — 30 и 31 декабря, а также 7 и 8 января в 06:23. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что высокоскоростную железную дорогу хотят проложить из Москвы до Нижнего Новгорода.