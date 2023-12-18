Автомобиль Honda S2000 с мотором от Camaro выставлен на продажу

Модель Honda S2000, изначально оснащенная двигателем, способным достигать 8900 об/мин, была модифицирована компанией Import Muscle. Они заменили оригинальный 2,0-литровый мотор F20С на 6,2-литровый V8 от Chevrolet Camaro SS 2012 года (модель LS3), который выдает 492 л.с. и 632 Нм крутящего момента. В сочетании с этим двигателем установлена 6-ступенчатая механическая коробка передач Tick Performance Stage 3 T-56, обеспечивающая передачу мощности на заднюю ось. Дополнительно автомобиль получил комплект сцепления Tick LS7 с соответствующим маховиком, алюминиевый карданный вал DSS и задний мост DSS.

Компания Pitstop Motorsports внесла свой вклад в проект, добавив колеса Wedsport TC105X на шинах Hankook RS4. После модификаций была произведена калибровка всех элементов, включая подвеску Ohlin Road & Track и тормозные колодки Project Mu. Среди прочих улучшений стоит отметить гидроусилитель руля, выхлопную систему Invidia N1 с окрашенными концами, светодиодные задние фонари AP2, складной верх и приборную панель Haltech IC-7 с креплением Mako Motorsports Mount. Отмечается, что автомобиль лишен системы кондиционирования и имеет значительные повреждения на правой задней кузовной панели.

По информации Центральной Службы Новостей, на одометре отображается пробег 270 369 км, что типично для 20-летнего автомобиля. Однако новый двигатель прошел лишь около 3 218 км.