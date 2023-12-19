Subaru Sambar мог бы стать самым милым раллийным автомобилем

Это мог бы быть самый милый раллийный Subaru, но этому, конечно же, не суждено было сбыться. И всё же лавры тех самых ярко-синих Subaru с золотистыми наклейками, которые участвовали в WRC, не дают покоя владельцам самых разных моделей бренда, поэтому на свет появляются подобные проекты.

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Перед нами крошечный грузовичок кей-класса Subaru Sambar 2007 года выпуска, который получил спортивный обвес и ливрею, выполненную в стилистике окраски оригинальных раллийных Subaru Imreza.

Во внешнем виде внимание привлекает особый обвес, кожух над кузовом и 15-дюймовые золотистые колёсные диски VOLK. Внутри можно найти 2 ковшеобразных сиденья Recaro с синими вставками и сочетающееся по стилю рулевое колесо.

Двигатель EN07 остался стандартным. В данном конкретном случае он имеет рабочий объём 660 кубических сантиметров и турбонаддув. Его мощность составляет 57 лошадиных сил. Но пусть вас не смущает такая небольшая отдача: моторчик через 3-ступенчатую автоматическую коробку передач вращает все четыре колеса.