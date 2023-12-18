УАЗ нашел способ обновить внедорожник "Хантер"

На внедорожник УАЗ "Хантер" вернулись оранжево-белые подфарники ПФ-130 - на части машин 2023 года с завода стоят такие именно такие, сообщает Telegram-канал "Автопоток".

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С начала 2000-х годов поворотники с оранжевым стеклом были прерогативой "Буханок". В то время как на "Хантеры" устанавливали полностью бесцветные модули с оранжевой лампой указателя поворота.

Напомним, УАЗ не планирует прекращать выпуск "Хантера" или как-то серьёзно модернизировать внедорожник. Последней обновкой для модели стала юбилейная спецверсия, выпущенная в честь 50-летия.

Тогда такой внедорожник получил откидной борт, дополнительные складные сидения в багажном отделении, складной мягкий тент с дугами - всё, как у исторического предшественника. Эксклюзивность спецверсии заключается в отделке салона - экокожа с красной прострочкой, черный потолок, панель - в "Рапторе". Также спецсоставом покрыт кузов автомобиля, штатно установлены шноркель, электролебёдка, внедорожный шины BF-Goodrich АТ.