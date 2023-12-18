Great Wall нашел для России несколько новинок

Компания Great Wall в 2024 году планирует расширить модельный ряд в России как специальными версиями уже доступных на рынке автомобилей, так и новинками, ранее не представленными в нашей стране.

Как рассказали "Автостату" в пресс-службе "Хавейл Мотор Рус", к нам привезут кроссовер Wey 05, о других новинках будет объявлено ближе к старту продаж.

Напомним, первенец премиального бренда китайского концерна получит на нашем рынке бензо-электрическую установку, в состав которой входят 150-сильный бензиновый двигатель и два электромотора, разнесенные по осям. Суммарная отдача агрегатов составляет 295 л.с., что позволяет обеспечить разгон до 100 км/ч за 5 с., средний расход топлива составляет 7,7 л/100 км. Запас хода при полностью заправленном баке и заряженных аккумуляторах достигает 864 км.

Перечень оборудования новинки длиной 4870 мм ("одноклассник" Lexus RX) включает в себя адаптивную светодиодную оптику с подсветкой зон входа, 8 подушек безопасности, выдвижные дверные ручки, работа которых проверена в российских условиях эксплуатации, и 21-дюймовые колесные диски.