В Новосибирске до конца декабря подорожает проезд сразу в 10 маршрутках
С 23 декабря новые тарифы начнут действовать на следующих маршрутах:
№13, №48, №90 – стоимость проезда составит 40 рублей;
№10 и №24 – стоимость проезда составит 45 рублей;
№8, №38, №87 – проезд будет стоить 50 рублей.
№65 – поездка обойдется в 55 рублей.
Кроме того, с 26 декабря в маршрутном такси №28 стоимость проезда будет стоить 40 рублей.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске с 23 декабря стоимость проезда в автобусе увеличится до 35 рублей. Редакция также писала о том, что цена на проезд в транспорте Новосибирска увеличилась на 14 рублей за 5 лет. Читайте также: в Новосибирске инвалидам не разрешили бесплатно ездить по четвертому мосту.
Егор САФРОНОВ