В Новосибирске до конца декабря подорожает проезд сразу в 10 маршрутках

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске с 23 декабря стоимость проезда в автобусе увеличится до 35 рублей. Редакция также писала о том, что цена на проезд в транспорте Новосибирска увеличилась на 14 рублей за 5 лет. Читайте также: в Новосибирске инвалидам не разрешили бесплатно ездить по четвертому мосту.