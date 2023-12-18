Почти 200 московских перекрестков стали безопаснее

С начала 2023 года ЦОДД установил, обновил и модернизировал светофоры по 194 адресам: новые светофоры появились по 67 адресам и еще в 127 местах их дооборудовали дополнительными секциями, светодиодными лентами, а также кнопками для пешеходов.

Особое внимание было уделено местам, где в прошлом году произошли ДТП с пострадавшими и погибшими. По 9 адресам были установлены светофоры, которых прежде не было, еще на 40 объектах светофоры были дооборудованы, а на 30 – изменен режим работы.

Например, новый светофор установили на пешеходном переходе на улице Яблочкова, возле дома 31 (СВАО). Именно здесь в 2022 году произошло 5 ДТП: 1 столкновение транспорта, 3 наезда на пешеходов и 1 наезд на велосипедиста.

В ЗАО, на пересечении Ельнинской и Полоцкой улиц удалось не только установить новый светофор на перекрестке, но и организовать дополнительный регулируемый переход со стороны дома 14 корп. 1, чтобы повысить пешеходную связность жилого квартала.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта: