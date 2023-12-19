McLaren подготовил замену GT

По сути, GTS — это обновленный и улучшенный GT с более мощным мотором, который теперь развивает 635 лошадиных сил (прибавка составила 15 сил). Гранд-турер, который в самой компании позиционируют как практичный автомобиль для поездок по городу и путешествий, сбросил 10 килограммов, и теперь у него лучшее в классе соотношение веса к мощности — 418 сил на тонну. Кроме того, суперкар стал чуть динамичнее и появились новые возможности персонализации. Прием заказов уже открыт, а отгрузки машин клиентам начнутся в 2024 году.

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McLaren GT дебютировал весной 2019 года в статусе самого практичного автомобиля британской марки, подходящего для ежедневных поездок и путешествий. Купе построено вокруг монокока MonoCell II-T с задней верхней частью из углепластика, которая позволила создать багажное отделение на 420 литров, а еще одна ниша для багажа на 150 литров находится спереди.

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У уходящей модели 110-миллиметровый дорожный просвет, который увеличивается до 130 миллиметров в «задранном» режиме подвески. В движение GT приводит четырехлитровый V8 мощностью 620 лошадиных сил: с таким мотором купе разгоняется до 100 километров в час за 3,2 секунды, а отметку в 200 километров в час преодолевает за девять секунд ровно.

McLaren

McLaren

McLaren

McLaren

McLaren

McLaren

McLaren

McLaren

McLaren

Теперь же McLaren выводит на рынок замену GT под названием GTS. Это все тот же грантуд-турер, в основе которого лежит монокок, но улучшенный практически по всем показателям. Четырехлитровый 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом теперь развивает 635 лошадиных сил, вес снижен до 1520 килограммов, а разгон с места до 200 километров в час занимает 8,9 секунды. В список базового оснащения входят интеллектуальная адаптивная подвеска и углерод-керамические тормоза.

В экстерьере появились черные глянцевые элементы, в палитру цветов добавили новый серый оттенок, предложена и новая отделка кресел. Наконец, увеличить дорожный просвет теперь можно всего за четыре секунды, что в два раза быстрее, чем у GT.

Объем багажников GTS не изменился по сравнению c GT и суммарно составляет 570 литров, что делает модель самым практичным суперкаром среди тех, что сейчас представлены на рынке. В салоне — 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и экран мультимедийной системы диагональю семь дюймов, а аудиосистема Wilkins насчитывает 12 динамиков.