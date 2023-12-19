McLaren подготовил замену GT

По сути, GTS — это обновленный и улучшенный GT с более мощным мотором, который теперь развивает 635 лошадиных сил (прибавка составила 15 сил). Гранд-турер, который в самой компании позиционируют как практичный автомобиль для поездок по городу и путешествий, сбросил 10 килограммов, и теперь у него лучшее в классе соотношение веса к мощности — 418 сил на тонну. Кроме того, суперкар стал чуть динамичнее и появились новые возможности персонализации. Прием заказов уже открыт, а отгрузки машин клиентам начнутся в 2024 году.
McLaren GT дебютировал весной 2019 года в статусе самого практичного автомобиля британской марки, подходящего для ежедневных поездок и путешествий. Купе построено вокруг монокока MonoCell II-T с задней верхней частью из углепластика, которая позволила создать багажное отделение на 420 литров, а еще одна ниша для багажа на 150 литров находится спереди.
У уходящей модели 110-миллиметровый дорожный просвет, который увеличивается до 130 миллиметров в «задранном» режиме подвески. В движение GT приводит четырехлитровый V8 мощностью 620 лошадиных сил: с таким мотором купе разгоняется до 100 километров в час за 3,2 секунды, а отметку в 200 километров в час преодолевает за девять секунд ровно.
Теперь же McLaren выводит на рынок замену GT под названием GTS. Это все тот же грантуд-турер, в основе которого лежит монокок, но улучшенный практически по всем показателям. Четырехлитровый 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом теперь развивает 635 лошадиных сил, вес снижен до 1520 килограммов, а разгон с места до 200 километров в час занимает 8,9 секунды. В список базового оснащения входят интеллектуальная адаптивная подвеска и углерод-керамические тормоза.
В экстерьере появились черные глянцевые элементы, в палитру цветов добавили новый серый оттенок, предложена и новая отделка кресел. Наконец, увеличить дорожный просвет теперь можно всего за четыре секунды, что в два раза быстрее, чем у GT.
Объем багажников GTS не изменился по сравнению c GT и суммарно составляет 570 литров, что делает модель самым практичным суперкаром среди тех, что сейчас представлены на рынке. В салоне — 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и экран мультимедийной системы диагональю семь дюймов, а аудиосистема Wilkins насчитывает 12 динамиков.
Прием заказов уже открыт. Поставки McLaren GTS начнутся в 2024 году.