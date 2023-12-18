Водители получили возможность оплачивать через систему Fast Track парковку у Павелецкого вокзала
Автомобилисты, паркующие машины у Павелецкого вокзала, могут произвести оплату через систему Fast Track. Об этом сообщается в Telegram-канале ОАО «РЖД».
«Возможность быстро оплатить парковку, не выходя из машины, через систему Fast Track появилась на Московском вокзале в Санкт-Петербурге и Павелецком вокзале в Москве. Водителям достаточно приложить банковскую карту к специальному терминалу при въезде на парковку и повторить аналогичную операцию на выезде. Система сама рассчитает время пребывания и автоматически спишет сумму в соответствии с тарифом. Терминалы поддерживают возможность бесконтактной оплаты картами платежных систем Visa, Mastercard и МИР», – говорится в сообщении.
Уточняется, что парковочное пространство у Павелецкого вокзала рассчитано на 126 автомобилей.
В РЖД напомнили, что такая система оплаты уже работает на Ленинградском вокзале в Москве, на вокзалах Сочи, Ижевск, Пермь-2, Петрозаводск и Кострома. В 2024 году планируется подключить к этому сервису вокзалы Адлер, Ростов-Главный, Улан-Удэ, Киевский, Липецк, Астрахань, Воронеж, Воронеж-Южный, Мурманск, Самара.