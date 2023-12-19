Режим работы 14 светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю

За прошедшую неделю специалисты ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Московской области» перенастроили и модернизировали 14 светофорных объектов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Работы в рамках оптимизации движения и ликвидации пробок провели в восьми округах: Серпухове, Люберцах, Мытищах, Балашихе, Луховицах, Истре, Красногорске, Наро-Фоминском. В Серпухове скорректировали режимы работы трех светофоров на трех перекрестках: увеличили время проезда с ул. Коншиных на ул. Оборонная, разделили потоки и дали свободный поворот с проезда Мишина на ул. Советская, а также добавили утренний и вечерний режимы работы в связи с увеличением проезда по Кременковскому шоссе на пересечении с Оболенским шоссе в Протвино», – говорится в сообщении.

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Также в Наро-Фоминске на пересечении ул. Магистральная и Домостроительная увеличили время проезда по ул. Магистральная. А в Люберцах уменьшили время проезда по Зенинскому шоссе в сторону Москвы на светофоре на пересечении шоссе с ул. Барыкина и трассы М12. На пересечении ул. Крупешина и Советская в Балашихе изменили утренний режим работы светофора, где уменьшили время заезда с ул. Крупешина на Советская и увеличили время заезда с ул. Советская на Крупешина. В Истре модернизировали и скорректировали режимы работы двух светофоров: на дороге у садового центра в дер. Трусово уменьшили время работы пешеходного перехода, а в селе Павловская Слобода на пересечении ул. Ленина и Октябрьская демонтировали поворотные стрелки. После мониторинга в Красногорске скорректировали суточные режимы работы светофоров на двух пересечениях Волоколамского шоссе с ул. Жуковского и ул. Комсомольская.