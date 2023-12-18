"Автоваз" и эфиопская компания договорились о производстве Lada в республике
Экспортный партнер "Автоваза" - АО "Лада экспорт" и эфиопская компания Ethio Engineering Group подписали соглашение о сборке и производстве автомобилей Lada в Эфиопии, говорится в сообщении Роснедр по итогам рооссийско-эфиопского бизнес-форума и по итогам межправкомиссии.
"В присутствии руководителя Роснедр Евгения Петрова, АО "Лада экспорт" (официальный экспортный партнер АО "Автоваз") и Ethio Engineering Group подписали соглашение о сборке и производстве российских автомобилей в Эфиопии", - отмечается в сообщении.