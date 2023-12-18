Политех и "Автотор" представили мул отечественного электромобиля

В московском Политехе (МАМИ) показали универсальную платформу для тестирования систем (мул) электроавтомобиля категории L7. Об этом сообщает РБК. В публикации отмечается, что автомобиль разрабатывает МАМИ по заказу "Автотора" в рамках специального контракта с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. В Политехе утверждают, что все основные комплектующие электромобиля разработаны и произведены в России. В МАМИ подчеркнули, что машина будет компактной и по доступной цене, ведь аккумуляторную батарею можно будет арендовать, а не приобретать, а для производства кузова не нужны дорогостоящие технологии. Первые пять предсерийных автомобилей планируется передать на сертификацию в следующем году, говорится в публикации. До этого стало известно, что серийный выпуск российских электромобилей под брендом Amber начнется в 2025 году. Калининградское предприятие "Автотор" запатентовало графическое решение логотипа для двух торговых марок — "Амбер Авто" и "Автотор Амбер" в октябре этого года.