Представлена разработка российского электромобиля

В Московском Политехе (МАМИ) представили универсальную платформу для тестирования систем (мул) отечественного электроавтомобиля. Об этом сообщает РБК.

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Все основные комплектующие, включая двигатель и аккумуляторную батарею, разработаны и произведены в России. При этом в Политехе отметили, что электромобиль будет доступным по цене, поскольку пользователи смогут брать аккумуляторную батарею в аренду, а не покупать.

Электрокар разрабатывается МАМИ по заказу компании «Автотор» в рамках спецконтракта с Минпромторгом. Серийное производство запланировано на 2025 год.