Ямальцы побили антирекорд нарушений ПДД

Жители Ямала побили антирекорд нарушений правил дорожного движения (ПДД).

За январь-ноябрь 2023-го ямальские автомобилисты получили от ГИБДД более 411 тысяч постановлений с дорожных камер, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

По данным департамента региональной безопасности, чаще всего автолюбителей в ЯНАО наказывали за превышение скорости — 357,7 тысячи раз. За непристегнутый ремень штраф выписали 38,2 тысячи раз. Кроме того, к водителям на Ямале применяли санкции за проезд на красный, а также несоблюдение требований дорожных знаков или разметки.