В российских регионах тариф ТО авто превысил тысячу рублей

В большинстве регионов в 2024 году тариф на техосмотр легкового автомобиля в превысит тысячу рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По приказу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) власти в субъектах страны должны установить тарифы до 20 декабря. Издание отметило, что на вечер 15 декабря корреспонденты нашли документальные подтверждения о планах 68 субъектов федерации ввести новые цены с 1 января. В половине регионов тариф для самой массовой категории транспортных средств М1 — легковые авто — повышается на 12% — с действующих 913 до 1022 рублей.

В итоге самым дорогим техосмотр будет на Чукотке, где ценник вырастет с 4,1 тысячи до 4,5 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге ТО в среднем подорожает с 1,54 тысячи до 1,72 тысячи, в Амурской области — с 1,4 тысячи до 1,57 тысячи рублей. В Ненецком автономном округе тариф вырастет с 1,37 тысячи до 1,5 тысячи рублей, а на Камчатке — с 1,33 тысячи до 1,49 тысячи.